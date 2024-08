Fiorentina preziose le indicazioni di Parma Testa al debutto europeo Obiettivo Franchi | 10 000 spettatori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Firenze, 18 agosto 2024 – Il giorno dopo in casa viola resta la sensazione di essere ancora un cantiere completamente aperto. C’era da aspettarselo, ma sicuramente la gara dilo ha confermato. Out Gudmundsson (ne avrà per due settimane), out Gonzalez (il mercato deciderà il suo futuro), Palladino si è arrangiato con i giocatori che con lui hanno lavorato nel corso dell’estate. E in questo momento regalare l’islandese è troppo per la, che lascia intravedere buone cose in attacco, ma che dietro deve registrare le distanze e stringere le maglie. Fuori dal campo confermata la volontà di chiudere il mercato con almeno altri 2-3 acquisti fra difesa e centrocampo. Stamani i viola sono tornati subito in campo al Viola Park per cominciare a preparare il playoff d’andata di Conference League contro la Puskas Academia in programma algiovedì sera (ore 20).