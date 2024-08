Di genitore in figlio staffetta di tristezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Bologna, 18 agosto 2024 Romana carissima, quante cose vorrei dirti del tuo “Tutto su di noi”. Sono molti ormai i romanzi autobiografici o di invenzione che sviscerano rapporti famigliari, con madri e padri inadatti al ruolo di genitori, fratelli mai pacificati. Tu lo fai da tempo, dal bellissimo e fortunato “Alle case venie”, passando per “Figli dello stesso padre”, “Pranzi di famiglia” e il recente “Mostruosa maternità”. Una lunga e sincera esplorazione che dà alle tue pagine un alto indice di credibilità. E se è vero che in ogni romanzo il lettore cerca la risposta a una sua personale domanda, il tuo è un vademecum su molti fronti. Si fa un gran parlare di natalità e come incrementarla, insistendo su cause economiche e gestione del quotidiano.