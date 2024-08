Da Ron Moss a Samuel Peron | sfilata di ospiti vip per ' La Notte dell' Orgoglio Marchigiano'

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Francavilla d’Ete (Fermo) 18 agosto 2024 - Le Marche è pronta a celebrare le sue eccellenze. Domani 19 agosto con inizio alle 21 nell’accogliente e suggestiva piazza Vittorio Emanuele II di Francavilla d’Ete, prenderà il via la 24° edizione de ‘La’. Una cerimonia nata per premiare cittadini marchigiani: imprenditori, sportivi, esponenti del mondoa cultura e del sociale che attraverso la loro professione, associazione o azienda contribuiscono a far conoscere le Marche in Italia e nel mondo. Un format molto dinamico che proprio grazie alla sua semplicità è divenuta nel tempo una cerimonia molto seguita e apprezzata a livello regionale. Merito dei successi raccolti negli anni anche le presenza di moltidel mondoo spettacolo.