Cadavere di un giovane trovato sui binari a Termini

(Di domenica 18 agosto 2024) CRONACA DI ROMA – Il corpo rinvenuto alla stazioneè di un ragazzo di circa 25 anni Ilrinvenuto suidella stazionedi Roma è stato identificato come quello di undi circa 25 anni, e non di una donna come inizialmente ipotizzato. Nel primo pomeriggio di oggi, la stazionedi Roma è stata teatro di un grave episodio che ha causato disagi significativi al traffico ferroviario. Il macchinista di un treno ha segnalato la presenza di una persona senza vita sui, scatenando l’allarme e l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Gli agenti della Polfer, giunti sul posto, hanno accertato il decesso di undi circa 25 anni, inizialmente scambiato per una donna. Al momento, il ragazzo non è ancora stato identificato e la Scientifica sta collaborando con la Polfer per chiarire le circostanze del decesso.