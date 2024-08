Sean Gunn racconta il suo approccio con Maxwell Lord nel DCU

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 17 agosto 2024) L’Universo DC di Jamese Peter Safran sta per entrare nel vivo, con il primo film che arriverà sul grande schermo la prossima estate: Superman. Il franchise più ampio ha già confermato il casting di una serie di ruoli sorprendenti, tra cui quello del fratello di, nel ruolo dell’uomo d’affari. Anche se non è confermato che il personaggio diapparirà in Superman, le foto del set della produzione lasciano intendere che la sua azienda, laTech, avrà un ruolo fondamentale nella comunità dei supereroi. In una recente intervista con The Wrap,ha anticipato che quando incontreremo la sua interpretazione di, questa sarà radicata nei fumetti in modo distinto. Non posso parlarne troppo. Posso dire che io e mio fratello James abbiamo discusso su quali materiali di riferimento del canone fossero rilevanti per il mio processo.