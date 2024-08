Nessuna polemica sugli stipendi Speriamo sia una giunta efficiente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Continua a tenere acceso il dibattito politico l’aumento delle indennità degli amministratori comunali, approvate nell’ultima seduta consiliare. Il consigliere di minoranza Alfredo Cegna è infatti tornato sul tema sostenendo che "il sindaco conferma quanto avevo scritto, ossia che gli aumenti delle indennità ci sono, sono stabiliti per legge e sono parametrati all’indennità del presidente della Regione, ovvero 4mila euro per il sindaco, 2mila per il vicesindaco, 1.800 euro per gli assessori e 400 euro per il presidente del consiglio comunale. Non credo che siala nostra, quando si suggerisce di dare un segnale riducendosi l’indennità, ma semplicemente un’opinione diversa.