DAZN ci risiamo | subito problemi in Genoa-Inter

(Di sabato 17 agosto 2024) Nemmeno il tempo di ripartire che la prima giornata di Serie A registra l’ennesimo disservizio di. La casa del massimo campionato di calcio italiano stecca già all’esordio. Ecco cosa è successo.: suparte la pubblicità prima del fischio finale Nei minuti conclusivi di, in programma oggi alle 18.30, parte improvvisamente la pubblicità sue quando torna la diretta allo stadio Marassi di Genova è già stato fischiato il finale di gara. E’ successo esattamente al minuto 98: break pubblicitario che si protrae oltre il finale di partita, avvenuto dopo il 99°. E’ saltata, dunque, la diretta di un match che proprio in quegli istanti viveva il suo apice, con la squadra ligure che aveva riacciuffato i Campioni d’Italia in carica con la rete del 2 a 2 al 95° minuto.