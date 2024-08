Compagni odiatori contro Boldi Gasparri stende Giannini | Fa la morale e poi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 agosto 2024) I social dovrebbero avvicinare e mettere in relazione persone con culture e storie differenti, dando loro la possibilità di esprimersi, confrontarsi e stringere legami. Un intento, però, che si scontra con la presenza degli hater, di quei leoni da tastiera che si contraddistinguono per un atteggiamento aggressivo, accusatorio e talvolta vessatorio nei confronti di chi la pensa in modo diverso da loro. Campioni, in tal senso, i soliti, che non vanno in ferie neanche nell'agosto più caldo di sempre pur di trovare il cosiddetto pelo nell'uovo. Ultima vittima del tritacarne progressista il solito generale Roberto Vannacci, preso stavolta di mira per un video in cui, commentando la deturpazione del murale dedicato alla pallavolista Egonu, spiegava come chi «ha i tratti somatici tipici del centro Africa non rappresenta la stragrande maggioranza degli italiani».