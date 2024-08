Boxe Guido Vianello vs Arslanbek Mahmudov stanotte in tv | programma orario e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Il pugile italiano dei pesi massimitorna sul ring e lo fa contro il russo-canadeseMakhmudov (19v1s). L’incontro è inal Quebec Videtron Center nella notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto. L’evento targato Top Rank sarà trasmesso in diretta esclusiva a partire dalle o3:00 del mattino da Mola TV. Sportface.it vi offrirà una cronaca dell’incontro del pugile romano. Si tratta del sedicesimo match da professionista per, che è reduce da una sconfitta per split decision contro il forte Efe Ajagba. In quell’occasione il romano aveva offerto una grandissima prestazione, arrivando persino ad un passo dalla vittoria prima del limite. Alla fine però i giudici hanno premiato il suo avversario e il verdetto (comunque non unanime) ha fatto discutere. Adesso si riparte.