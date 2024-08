Ancona i nuovi arrivi in base al modulo Centrocampo e attacco | innesti in attesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024)sulla pista che porta al portiere 2005 lituano Klaidas Laukzemis, ma con altre riflessioni in corso su, prospettive e priorità di calciomercato. Quella del portiere è senz’altro una scelta da fare in fretta: mister Gadda ha bisogno di un’alternativa a Mattia Bianchi, classe 2005 in prestito dall’Atalanta, e quella del suo coetaneo Laukzemis, 198 cm e 13 presenze lo scorso anno in D con l’Imolese, piace al ds Tamai. Il giocatore dovrebbe arrivare in prestito all’passando per il Catania che lo acquisterebbe dalla società romagnola, l’accordo sembra essere definito e il ds biancorosso conterebbe di riuscire a chiudere l’operazione in tempo per portare in ritiro il lungo lituano già lunedì prossimo, ultima settimana di preparazione prima del debutto di Coppa a Recanati.