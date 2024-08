Vuelta 2024 sesta tappa Jerez de la Frontera – Yunquera | percorso e altimetria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Laa Espanaprosegue con la. Dopo la prova in piano di ieri si ritorna a salire con i 185.5 km dade la. Partenza in programma per le 12.40 e arrivo previsto per le 17.20. Km 0 piazzato a livello del mare con un prima parte diche non metterà in grandi difficoltà il gruppo. Dopo 60 km si sale sul Puerto del Boyar (GPM 1ª categoria, 14.7 km al 5.5% di pendenza media), che farà già grande selezione nella carovana. Superato il Boyar si resterà in quota tra i 1100 e gli 800 metri. Negli ultimi 60 km di corsa sono racchiusi tre GPM: il Puerto del Viento (3ª categoria, 6.6 km al 4.3%), il Puerto Martinez (3ª categoria, 3.5 km al 6.3%) e l’arrivo in salita asull’Alto de las Abejas (3ª categoria, 8.9 km al 3.9%).