Slot ammette che il Liverpool ha fatto tutto il possibile per ingaggiare Zubimendi

(Di venerdì 16 agosto 2024) 2024-08-16 12:59:47 Il web non parla d’altro: L’allenatore del, Arne, ha dichiarato che il club ha provato, senza successo, adil centrocampista della Real Sociedad, Martin, quest’estate. I Reds stanno entrando in una nuova era sotto la guida dell’olandese, ma non hanno ancoramosse significative sul mercato dei trasferimenti. La partenza di Jurgen Klopp ha lasciato un grande vuoto da colmare pere il suo ingaggio sarebbe un buon passo nella giusta direzione, mentre ilcerca di colmare il divario con Arsenal e Manchester City. Ma nonostante non sia riuscito adil suo uomo,afferma di avere comunque una squadra forte in vista della partita inaugurale della Premier League contro l’Ipswich di sabato.