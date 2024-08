L’etichetta perfetta del vino esiste È sobria senza figure astratte e si sviluppa in verticale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 16 agosto 2024) Etichetta e packaging risultano determinanti nella prima scelta di un. Sappiamo, infatti, che per i consumatori non particolarmente esperti, a parità di prezzo,gioca un ruolo determinante nell’acquisto della prima bottiglia. Ma esistono etichette 'corrette' ed etichette meno efficaci? L’analisi del movimento oculare Tenendo conto di questo contesto e della grande diversità dei vini venduti sul mercato italiano, e soprattutto internazionale, abbiamo voluto analizzare l'etichettatura di una selezione di marche die le relative confezioni per verificarne la capacità attrattiva. L'obiettivo della ricerca era dimostrare quali aree dell'etichettatura sulla confezione suscitassero maggiore interesse o coinvolgimento. utilizzando solo un eye tracker che misura il movimento oculare sullo scaffale e sulle etichette analizzate.