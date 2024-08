Ferrari messaggio a Leclerc | scossa a Maranello fans preoccupati

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ila Charlesfa preoccupare iche spiazza tutti: ecco cosa sta succedendo Domenica 25 agosto ripartirà la Formula 1 2024 con il Gran Premio d’Olanda. La marea arancione è pronta a spingere Max Verstappen verso la vittoria, che manca da ben quattro gare. E’ un momento di difficoltà per la Red Bull, ma lanon ne sta approfittando.(ANSA) Ilveggente.itSono emerse le qualità di McLaren e Mercedes negli ultimi Gran Premi ed è per questo che si è messo in discussione il rendimento di Charlese Carlos Sainz tra tifosi e addetti ai lavori. Sarà interessante vedere il rendimento dello spagnolo dopo il sesto posto in Belgio, mentreè tornato sul podio dopo cinque gare sottotono. Lavuole fare la guerra (sportiva, s’intende) con Red Bull (a +63) e McLaren (a +21) per il Mondiale costruttori.