Disordini carcere Torino feriti agenti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 16 agosto 2024) 12.00 Seipenitenziari sono rimastineldi, in modo non grave, tentando di domarescoppiati ieri e proseguiti nella notte Altri due sono rimasti intossicati dal fumo di un incendio. Sono stati tutti medicati in ospedale e dimessi con prognosi che vanno da 7 a 15 giorni. Gli incidenti sono cominciati dopo una rissa tra detenuti, che poi si sono rifiutati di rientrare in cella.Incendiato un materasso. Isi sono propagati in più piani.Richiamatianche da altri istituti piemontesi.