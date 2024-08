Cina | presidente IFSC Paese ha potenziale per diventare potenza di arrampicata sportiva

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Torino, 16 ago – (Xinhua) – Laha ottenuto una performance impressionante nell’alle Olimpiadi di Parigi e ha ilperunamondiale in questo sport, guidandone lo sviluppo in Asia, ha dichiarato il 13 agosto Marco Scolaris,dell’International Federation of Sport Climbing (). Alle Olimpiadi di Parigi, recentemente concluse, la squadra cinese ha ottenuto due medaglie d’argento nell’di velocita’, segnando un significativo passo avanti. Questa e’ stata la seconda apparizione nell’alle Olimpiadi e la prima volta che l’di velocita’ e la combinata (boulder e lead) sono state presentate separatamente. In un’intervista rilasciata a Xinhua, Scolaris ha lodato i risultati della squadra cinese.