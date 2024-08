Papa | cessate fuoco a Gazano escalation

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 15 agosto 2024) 12.50 "Chiedo ancora una volta che si cessi ilsu tutti i fronti,che si liberino gli ostaggi e si aiuti la popolazione stremata" di Gaza. Così il, durante l'Angelus per la festività dell'Assunzione di Maria. "Incoraggio tutti a compiere ogni sforzo perché il conflitto non si allarghi e a percorrere le vie del negoziato, affinché questa tragedia finisca presto. La guerra è una sconfitta",aggiuge Francesco. Rivolge anche un pensiero alle vittime e ai feriti degli incendi in Grecia.