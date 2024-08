Doha vertice su Gaza e Medio Oriente | la speranza è appesa a un filo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 15 agosto 2024) Si svolge oggi 15 agosto a, in Qatar, un round decisivo di negoziati sulper una possibile tregua a. Su mandato del premier Benjamin Netanyahu, la delegazione negoziale israeliana non intende transigere su un punto: la liberazione di 33 ostaggi vivi nella prima fase dell’accordo. Ildiaffronta un quadro molto complesso. E i capi di Hamas potrebbero non partecipare al tavolo. Dall’Occidente pressioni su Israele affinché metta in atto un cessate il fuoco. Da giorni l’Iran ha preannunciato una dura risposta all’uccisione del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran. È inoltre in corso una pericolosa escalation da parte di Hezbollah in Libano: il partito-esercito islamista vuole vendicare l’eliminazione del suo capo militare Fuad Shukr a Beirut da parte di Israele. Lo Stato ebraico risponde minacciando uno spostamento del confine.