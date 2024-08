Vaiolo delle scimmie l’Oms valuta l’emergenza globale | L’Italia rischia casi di importazione

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 14 agosto 2024)Iltorna a preoccupare: l’Africa, infatti, ha dichiarato l’mpox un’emergenza sanitaria pubblica per la sicurezza continentale, mentre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi si riunisce perre se dichiararesanitariamettendo così in allerta le organizzazioni sanitarie di tutto il mondo. Quello che preoccupa è la diffusione di un nuovo ceppo, più pericoloso di quello circolato tra il 2022 e il 2023. Il virus, che causa lesioni in tutto il corpo, dall’inizio dell’anno ha fatto registrare nella sola Repubblica Democratica del Congo oltre 14milae 511 decessi. Numerosisono stati registrati in altri Paesi africani, tra cui Burundi, Repubblica Centrafricana, Kenya e Ruanda.