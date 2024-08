Spiagge libere mangiate o poco agibili | sempre più dimenticate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Carrara, 14 agosto 2024 –insufficienti, accessi alla battigia mimetizzati, prezzi aumentati. Ferragosto di malumori sull’arenile di Marina di Carrara dove, tra sole e bagni in mare, tra sdraie e lettini si discute anche di caro ombrellone e di un arenile diventato ormai una foresta di ombrelloni. E le prime vittime di questa forestazione sono le, o meglio quello che resta delledi un tempo. Quella del Paradiso è un fazzoletto tra due staccionate e alle 10 di domenica mattina era già piena fino al muretto che la delimita; quella dell’ex (per adesso) bagno Marino è quanto mai provvisoria, in attesa delle decisioni dei tribunali; quella della Fossa Maestra resiste ma rispetto ad un tempo si è ridotta; mentre quella davanti al campeggio al Parmignola è piuttosto scomoda da raggiungere.