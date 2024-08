Scritte no vax imbrattano il cimitero di Fratta Terme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Le solite inqualificabilino vax tornano a imbrattare il muro esterno deldi, come circa un mese fa, ma, questa volta, agli accostamenti farneticanti tra nazismo e vaccini, viene associato anche nome e cognome della sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni. L’imbrattamento è avvenuto nottetempo, non poteva essere diversamente da parte di vandali codardi. Non si è fatta intimidire la prima cittadina che ha annunciato denunce alle forze dell’ordine, non tanto per le offese alla sua persona "ma per il fatto che si deturpi un patrimonio pubblico in un luogo che merita rispetto e dignità". Concludendo il pensiero affidato ai social con un più che condivisibile "Fate schifo!!!". Alla sindaca, che è anche segretaria territoriale del Pd, arriva piena solidarietà da parte del suo partito.