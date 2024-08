Scovato in una casa di campagna nel Napoletano fine della latitanza per un broker internazionale 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 14 agosto 2024) AGI - Era in una villetta di Marano, nel, Pasquale Cesaro, 52 anni,del narcotraffico internazionale ricercato da più di un anno. Il blitz alle 3 di questa mattina dei carabinieri per arrestarlo in via De Filippo, in una strada con scarsa illuminazione. Quaranta militari dell'Arma si sono posizionati intorno all'abitazione nelladi Marano circondata da una corte, con le tapparelle tirate giù ma la luce che filtra. Cesaro, ritenuto vicino al clan Nuvoletta-Orlando-Polverino, è considerato perno fondamentale nel canale di rifornimento di cocaina dal Sud America alla provincia di Napoli e deve scontare 16 anni e 8 mesi di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti, pena cui si è sottratto il 1 luglio 2023.