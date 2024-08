L’Inter Miami non sa quando finirà l’assenza per infortunio dice Busquets

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-08-14 10:04:02 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest'ultima news: L'eliminazione delagli ottavi di finale della Leagues Cup 2024 contro il Columbus Crew avrebbe potuto essere "diversa" se fosse stato coinvolto Lionel Messi, ha affermato il centrocampista Sergio. Il capocannoniere congiunto Messi si sta allenando individualmente a causa di unalla caviglia riportato durante la finale di Coppa America vinta dall'Argentina contro la Colombia il 15 luglio. "Avrei voluto averlo con noi, ma il football porta infortuni e battute d'arresto", ha detto. "Sappiamo che Leo fa la differenza. "È molto importante ed è stato un peccato non poterlo godere perché sono sicuro che avrebbe reso le cose diverse e avremmo avuto molte più possibilità".