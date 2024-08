La saga della famiglia Agnelli da Giovanni a John | a Ravello Book si presenta il libro di Jennifer Clark

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sabato 17 agosto, alle ore 19, ai Giardini di Monsignor Giuseppe Imperato, a, nuovo appuntamento con la rassegna “. Storie di Libri”. Ospite, la giornalista e scrittricecon “L’ultima dinastia. Lada”, edito da Solferino. Dopo i saluti del sindaco, Paolo Vuilleumier, a dialogare con l’autrice saranno i giornalisti Luigi D’Alise ed Emiliano Amato. Attingendo ai documenti, a nuovi archivi e ad interviste esclusive,, che ha lavorato come corrispondente in Italia per le principali agenzie e quotidiani americani, da Bloomberg a Reuters, a The Wall Street Journal, racconta la grandeunendo l’accuratezzaricostruzione storica a uno sguardo narrativo curioso e partecipe.