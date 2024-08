I 5 numeri dei fitness tracker che contano davvero

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sin dall'uscita del primo dispositivo FitBit nel 2009, i, più generalmente denominati activity, si sono fatti progressivamente strada nel mainstream: oggi marchi del calibro di Whoop, Garmin e Apple si contendono gli spazi sulle nostre estremità in un settore che vale oltre 13 miliardi di dollari. Questi dispositivi, in continua evoluzione per fornire dati sempre più diversificati sul nostro corpo, hanno però inavvertitamente reso più difficile discernere quali siano le metriche che meritano effettivamente la nostra attenzione. Come dice Sam Setareh, MD, MS, direttore di cardiologia clinica presso il Beverly Hills Cardiovascular: «Forniscono un sovraccarico di informazioni».