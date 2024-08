Google Pixel 9 Pro è il miglior smartphone del 2024 per l' intelligenza artificiale almeno fino all' uscita dell' iPhone 16

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il nuovo9 Pro segna un prima e un dopo nella corsa degliverso l’. Se,ad ora, chi ha puntato sull’AI aveva soltanto creato scorciatoie per consentirci di accedere a funzionalità che erano già presenti sui telefoni, Big G prova a fare qualcosa di nuovo costruendo lointorno all’– tradotto, nel caso’azienda di Mountain View, Gemini.ha capito che un’app per prendere gli appunti più facilmente o una scorciatoia perare una foto non basta per convincerti a cambiare telefono, allora ha deciso di rendere più centrale l’AI: basta tener premuto il pulsante di accensione deled è pronto a rispondere a tutte le tue domande pescando da Maps, Search o guardando nel telefono per generare una risposta multimediale a base di immagini, video, comandi vocali (con Gemini Live) o testo.