Scatta una foto a Geolier in discoteca il bodyguard lo aggredisce brutalmente e lo manda all’ospedale

(Di martedì 13 agosto 2024) Riprendere erea vip e personaggi famosi nelle discoteche sta diventando molto “rischioso” in questi periodi. Ieri ha fatto il giro del web l’aggressione di Osimhen ad un tifoso, che lo stava riprendendo in unapartenopea dopo la partita di coppa Italia tra Napoli e Modena. Oggi invece si è diffusa un’altra notizia secondo la quale uno studente palermitano, in vacanza in Costa Smeralda, sarebbe stato aggredito da una guardia del corpo di. Secondo quanto riportato dall’Ansa i fatti si sarebbero svolti nella notte tra il 5 e il 6 agosto, ma sarebbero stati resi noti solo oggi, al Just Me, locale di Porto Cervo. Stando alle dichiarazioni del giovane, sarebbe stato aggredito solo perché avrebbe cercato dire qualcheal noto rapper napoletano.