Incidenti nel Salento ancora due episodi Un vigilantes con codice rosso in Ospedale

(Di martedì 13 agosto 2024) Dopo quelli delle ore e dei giorni scorsi,due gravinel. Un uomo alla guida di una vettura di servizio dell’istituto di vigilanza Alma Roma è stato coinvolto in un incidente stradale sulla statale 16, nei pressi di Corigliano d’Otranto, in direzione di Lecce, poco dopo le 22. Trasportato in, con, le sue condizioni si sono poi rivelate meno gravi del previsto, mentre gli altri due conducenti coinvolti sono rimasti illesi.nel, il secondo sulla Statale Circa quattro ore dopo, invece, ecco il secondo deglinelche si è verificato sulla statale 101, vicino allo svincolo Copertino-San Donato, sempre in direzione Lecce. Un’auto con a bordo tre giovani si è ribaltata, causando solo lievi contusioni al conducente, mentre gli altri passeggeri sono rimasti illesi.