Il ritratto dell’artista | ecco la nuova mostra al San Domenico con Van Gogh e Warhol

(Di martedì 13 agosto 2024) Forlì, 14 agosto 2024 – Si intitola ‘Il. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie’ lache padroneggerà nel complesso del Museo civico Sandal 22 febbraio al 29 giugno 2025. Il tema è stato svelato questa sera, in anteprima nazionale, all’hotel Mare Pineta Resort di Milano Marittima in occasione della 32ª edizione della rassegna culturale ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’. Dopo il grande successo delle precedenti mostre – da ultime Dante, Ulisse, Maddalena, moda e i Preraffaelliti –, stavolta sarà l’occhionelil protagonista degli oltre 300 pezzi che saranno ospitati all’interno del complesso forlivese. Grandi aspettative in termini di visitatori fanno il pari con i grandi nomi annunciati.