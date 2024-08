Il messaggio del Vescovo | Ferragosto è fede non luci e bancarelle

Leggi tutta la notizia su anteprima24

La lettera deldi Avellino, Arturo Aiello, in occasione del, Campanili di grano I festeggiamenti dell'Assunta ad Avellino iniziati con "l'alzata del Pannetto" il 26 luglio scorso, vedono la citta? senza particolari segni di festa a causa delle vicende politiche che, nel cambio dell'Amministrazione Comunale, non hanno permesso, per impossibilita? tempistica, una regia "in gran pavese". Sotto il peso del caldo torrido la citta? se ne sta sonnacchiosa e guardinga. Mi chiedo se questa assenza di luminarie non ci aiuti a recuperare il senso profondo della festa che non risiede ine baccala?, ine fuochi di artificio, in concerti e bande musicali, ma nella invocazione della Beata Vergine Assunta in cielo quale Regina di questa citta?.