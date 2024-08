Ginnastica Procura di Monza chiede archiviazione per Maccarani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 ago. (askanews) – Ladiha presentato al Gip richiesta diper la direttrice tecnica della nazionale diritmica, Emanuela, e per la sua assistente Olga Tishina, indagate per abusi psicologici su alcune ginnaste. Si va verso l’dunque sulle indagini per maltrattamenti che hanno coinvolto il mondo dellaritmica. Le accuse errano partite da alcune ex atlete che avevano raccontato che, almeno dal 2020, si adottavano “metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità” attraverso pressioni psicologiche lasciando delle conseguenze sulle atlete.