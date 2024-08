Festa doppia per Langella Dal rinnovo al gol in Coppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Prima il, poi il gol che ha permesso al Rimini di regalarsi il secondo turno diItalia. Stagione iniziata con il punto esclamativo per Christian. Il suo secondo gol in biancorosso contro l’Arzignano Valchiampo vale il match di sabato in casa del Lumezzane. "Longobardi ha messo una gran palla – divide subito i meriti il centrocampista che anche questa volta, proprio come la scorsa stagione, ha usato la testa per andare a bersaglio – Io mi sono solo inserito ed è andata dentro. Per fortuna". Un match che in questi giorni mister Buscè e i suoi stanno mettendo sotto la lente. "Sicuramente abbiamo giocato una buona gara. Ora con il mister analizzeremo tutte le cose positive e negative che abbiamo fatto. Non avevamo troppe informazioni sull’Arzignano, su come ci sarebbe venuto a prendere o come lo avremmo trovato. Stiamo lavorando molto su noi stessi.