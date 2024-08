Festa del Contado sfide e divertimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Al via oggi la 22ª edizione delladelche fino al 15 agosto, per tre giorni, proietta il borgo storico di Sassocorvaro in pieno 1400 con ambientazioni d’epoca, allestimenti e figuranti in costume, coinvolgendo l’intero paese suddiviso nelle quattro contrade che si sfidano con giochi popolani per la contesa del Palio. Il centro storico si anima con giochi, spettacoli e mercati storici mentre mestieranti, popolani, fachiri, falconieri, giullari, musici, soldati, dame e cavalieri si ritrovano al cospetto della magnifica Rocca Ubaldinesca voluta dal conte Ottaviano degli Ubaldini, ritenuto da molti studiosi un alchimista. Dal pomeriggio di oggi e nella giornata di domani si svolgeranno i primi giochi popolani dei ragazzi che gareggiano con i colori della propria contrada per il Palio dei Putti.