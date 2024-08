Donald Trump rilascia una lunga intervista a Elon Musk su X

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 13 agosto 2024)nel corso di un’su X, durata più di due ore, afferma che aveva messo in guardia Vladimir Putin “dal non attaccare l’Ucraina”. L’ex presidente Usa ha sottolineato che se ci fosse stato lui alla Casa Bianca l’invasione da parte di Mosca non ci sarebbe stata e Israele non sarebbe stato attaccato.è tornato poi ad aleggiare di nuovo l’idea di una Iron Dome per gli Stati Uniti. “Rischiamo la Terza guerra mondiale”.è d’accordo. “Penso che la gente sottovaluti il rischio”, ha detto il miliardario. “Dovresti vincere” le elezioni Usa “per il bene del Paese”, ha dettodefinendo Kamala Harris una non moderata ma di sinistra. Il leader repubblicano si è detto d’accordo con lui. “E’ una radicale di San Francisco, è più a sinistra di Bernie Sanders: sarà peggio” di Joe Biden.