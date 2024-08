Calcio Eccellenza L’Ardor Lazzate parte forte e punisce la Castellanzese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Prima amichevole e prima vittoria “beneaugurante“ perche scende in campo il mattino per evitare la canicola e mette sotto la, squadra di categoria superiore (Serie D) e con qualche giorno in più di preparazione nelle gambe rispetto ai gialloblù. Che però fanno vedere già buone cose imponendosi di misura 1-0 grazie al gol di Lokumu al 24’. Tutto nasce da una punizione calciata da Giangaspero (foto), il pallone resta nell’area di rigore senza che nessuno riesca a sbrogliare, il più lesto di tutti è il giocatore delche lo scaraventa alle spalle di Poli. De Toni nel primo tempo e Castelli nel secondo daranno il loro contributo affinché la portase resti inviolata. Prossimo appuntamento per la formazione di Ferdinando Fedele già oggi, sempre in mattinata alle 10.30, ancora in casa contro il Magenta.