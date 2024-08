Vuelta a España 2024 chi parteciperà? Almeida e Rodriguez i favoriti Tiberi si mette alla prova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) Stagione lunghissima e ricca di eventi. In quest’annata molto intensa alcune corse rischiano di rimanere senza grandi protagonisti. Tra queste c’è sicuramente la, il terzo Grande Giro stagionale, che arriva subito dopo Tour de France ed Olimpiadi e non avrà nella startlist le grandi stelle del World Tour. Primo su tutti assente Tadej Pogacar: lo sloveno della UAE Emirates potevare ad andare a caccia della clamorosa tripletta dopo le vittorie al Giro eGrande Boucle, ma ha preferito concentrarsi su altri obiettivi. Jonas Vingegaard come di consueto ha puntato tutto sul Tour, mentre Primoz Roglic, caduto in Francia, non sembra aver ancora recuperato dai problemi fisici e dovrebbe dire addiopartecipazione in terra iberica.