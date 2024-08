Tutti contro Niemann 21enne prodigio degli scacchi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 12 agosto 2024) Hansè un fenomeno. Prima di scriverne,llo sul sito 2700chess.com: attualmente, è il numero 26 al mondo con elo 2712,5. Hansha 21 anni: più giovani di lui, e più su di lui, sono in cinque. Dunque: Hansè nell’élite mondiale, ma non è il più forte o il più promettente di. Hansè americano: più su di lui, tra i suoi connazionali, sono in cinque. Dunque, eccetera eccetera. Infine, più su dic’è, da oltre un decennio, Magnus Carlsen, e qui viene il bello. Perché un paio di anni fa Carlsen persein una partita a tempo lungo, accusandolo di barare. Quell’accusa non fu mai provata, e solo una transazione fra avvocati ha impedito che avesse uno strascico legale.