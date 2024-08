Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il presidente russo Vladimirha dichiarato che l'Ucraina subirà una "" per aver attaccato il territorio russo, e ha assicurato che Mosca raggiungerà tutti i suoi obiettivi. Durante una riunione governativa trasmessa dalla televisione di Stato e riportata dalle agenzie di stampa russe,ha affermato che le perdite tra le forze armate ucraine, in particolare tra le unità più capaci inviate al confine russo, sono aumentate in modo significativo."Il nemicounaappropriata e tutti gli obiettivi che ci prefiggiamo saranno raggiunti, senza dubbio. Le perdite tra le forze armate ucraine, in particolare tra le unità più capaci che il nemico ha inviato al nostro confine, sono aumentate in modo drammatico", ha dichiarato il leader del Cremlino.