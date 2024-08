Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) L'riceverà "una" per la sua invasione del territorio russo e Mosca raggiungerà "tutti gli obiettivi" che si è posta. Le forze russe stanno avanzando lungo tutta la linea di contatto con quelle ucraine, secondo quanto affermato dal presidente Vladimir, citato da vari media russi. Il principale compito ora per il ministero della Difesa è respingere le forze ucraine fuori dal territorio russo, ha aggiunto. L'ha attaccato il territorio russo "con l'aiuto dell'" con lo scopo di migliorare la sua posizione in vista di futuri negoziati. Il presidente russo Vladimirha escluso che la Russia possa avere negoziati di pace con l'nell'attuale situazione. "Di cosa possiamo parlare con gente che colpisce indiscriminatamente i civili e cerca di minacciare le centrali nucleari?", ha affermato