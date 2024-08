Lo stipendio medio in Italia è di 45mila euro lordi secondo i dati Ocse | siamo al 21 posto su 34

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 12 agosto 2024) Qual è loinlo chiarisce il report annuale dell’(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico): nel report Jp Salary Outlook viene mostrato come nel 2023 glini abbiano avuto una retribuzione lorda annua media di 44.893. Si tratta di un dato in crescita dell’1,8% rispetto al 2022, ma se si allarga il periodo agli ultimi 8 anni allora l’aumento percentuale è stato pari a 7,5 punti. Con tale importo il Bel Paese si piazza alla posizione numero 21 fra i 34 Paesi considerati dall’. Stipendi più alti fra i PaesiNella classifica al primoc’è l’Irlanda con un salariodi 79.473; segue il Lussemburgo con 78.310; il podio si chiude con gli Stati Uniti con una Ral media pari a 77.463. Chiudono la lista Grecia e Messico, testa a testa, con una Ral media pari a 16.600