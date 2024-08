Lautaro Martinez | Voglio essere un esempio e vincere ancora!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024)ha rilasciato una breve intervista per il canale Youtube dell’Inter. In seguito all’annuncio del rinnovo ecco le sue prime parole. PAROLE –sarà un giocatore dell’Inter fino al 2029. Il club ha annunciato la firma del nuovo contratto che legherà il toro per altri cinque anni. L’argentino ha celebrato con queste parole alla sede di Viale della Liberazione il pomeriggio di oggi: «Il rinnovo significa tantissimo, sono orgoglioso e grato, ringrazio i dirigenti e la società. Dopo sei anniqui vuol dire tanto per me e per la mia famiglia, sono davvero contento e ho tanta voglia di lottare perdare il 100% in ogni gara e aiutare sempre i compagni, perunda seguire. Sono cresciuto tanto, in campo e fuori, diventare padre mi ha fatto maturare molto, avere la famiglia vicino è importantissimo.