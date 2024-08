Iran Zarif si dimette da vicepresidente | nel 2015 trattò con gli Usa l’accordo sul nucleare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Undici giorni. Tanto è durato Mohammad Javadnel costituendo governo di Teheran. Massoud Pezeskhian lo aveva nominatonel giorno del suo insediamento, poche ore prima che il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, venisse ucciso in un compound dei pasdaran nella capitaleiana. Oggi l’uomo cheper la Repubblica islamicasulfirmato nelcon l’amministrazione Obama si è dimesso. “Non sono soddisfatto del mio lavoro e mi rammarico di non essere stato in grado di soddisfare le aspettative e attuare adeguatamente i pareri degli esperti dei comitati o mantenere le promesse fatte riguardo all’inclusione di donne, giovani e gruppi etnici“, ha scritto su X, lasciando intendere che la selezione dei ministri per il nuovo gabinetto di Pezeshkian è alla base della sua decisione.