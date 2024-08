I muri di Casa albergo pieni di lettere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) "Cara Giunta di Sesto, ancora una volta avete infierito sulla povera gente!". Il biglietto, insieme ad altri, è stato appeso suidella. "Domenica alla messa dite una preghiera per tutti coloro che siete riusciti a buttare fuori", si legge ancora. A quasi due settimane dallo sgombero, non si placano le polemiche. "Da cittadina sestese mi vergogno di quello che è accaduto qui il 31 luglio", riporta un’altra lettera. E, ancora, l’auspicio per una città diversa, che torni alle sue origini. "Spero che i miei concittadini ritrovino in fondo ai loro cuori quella cultura del rispetto, della solidarietà, dell’accoglienza, della cura per le persone grazie alla quale per decenni siamo stati orgogliosi della nostra Sesto San Giovanni". È comparsa anche una scritta sul muro, fatta coi gessetti colorati. "Facile prendersela con i più deboli".