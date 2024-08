Genova | Paita Iv ' per garantire sicurezza serve intervento Esercito'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - “La situazione sempre più allarmante dello spaccio di droga nel centro diimpone decisioni immediate:l'dell'per far fronte all'emergenza e ristabilire la presenza dello Stato”. Lo afferma la senatrice di Italia viva Raffaella. “Le strade del centro e interi edifici -aggiunge- sono ormai in mano agli spacciatori, gli episodi di violenza si susseguono in una escalation drammatica. È necessario restituire un senso diai cittadini attraverso il presidio da parte di personale in divisa. Credo che la riqualificazione del centro storico e la sua restituzione ai genovesi debba essere il grande obiettivo dei prossimi anni anche della Giunta regionale che dovrà sostenere un progetto di riqualificazione. È un obiettivo fallito in passato da molte amministrazioni ma non più rinviabile.