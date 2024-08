Genoa-Inter le ultime notizie da Appiano su Bastoni e Zielinski – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) In vista del match tra, con cui inizierà la stagione di Serie A 2024-2025, ci si chiede se il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi potrà contare su Alessandroe Piotr. LA NOTIZIA – Perci sarà anche Alessandroma non Piotr. Come anticipato ieri dalla nostra redazione e ribadito oggi da Sport Mediaset, infatti, il difensore italiano ha smaltito l’affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare a scopo precauzionale l’amichevole con il Chelsea e si è allenatore regolarmente con la squadra. Ciò significa che il tecnico Simone Inzaghi potrà convocarlo per la sfida contro il Grifone di sabato 17 agosto. Match in cui il classe 1999 dovrebbe partire titolare.