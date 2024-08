Dalla Polonia al Regno Unito Chi arriva non vuole più partire | La prima tagliatella non si scorda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il caldo non ferma la città. Anzi, non ferma il turismo – perlopiù straniero – sotto le Due Torri. Piazza del Nettuno è divisa a metàstatua: da una parte l’ombra di palazzo Re Enzo e i suoi scalini sono rifugio per coloro (tanti) che patiscono il caldo; dall’altra il tridente è oggetto di foto sotto al sole o l’occasione per riempire la propria bottiglia d’acqua e, dunque, per rinfrescarsi un po’. Tuttavia, i turisti che popolano il quadrilatero sono alla caccia delle zone d’aria e, quindi, dei vicoli adiacenti a piazza Maggiore come via Clavature. È in questa sede che si è riparato Fabiano da Reggio Emilia, mentre è alla disperata ricerca di un ristorante tipico bolognese in cui passare il pranzo, "per sembrare di Bologna senza esserlo", confessa.