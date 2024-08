Conclusasi la prima edizione dell’Alef Cilento Festival

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) Bilancio positivo per la, con l’impegno a migliorare per il futuro Conclusosi l’Alef, kermesse tenutasi a Cardile (SA) fra filosofia, letteratura, musica, enogastronomia e, soprattutto, laboratori, con lo scopo di dimostrare come anche la cultura, e non solo la movida, possa essere attrattore turistico e motore economico di un posto. Di seguito, le considerazioni dello staff: Tirare le somme di unadi un evento come L’Alefnon è cosa facile. Per un semplice motivo, perché le aspettative dell’organizzazione, come è giusto che sia, devono essere alte per voler proporre un evento coraggioso e diverso dalle solite sagre. Poi bisogna purtroppo fare i conti con la realtà. Potevamo fare meglio? Certo. Abbiamo commesso errori? Sicuro.