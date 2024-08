Cittadini italiani spariti in Venezuela | È in corso un grande rastrellamento dice Di Giuseppe FdI

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 12 agosto 2024) "Inun. La comunità italiana è una comunità estremamente numerosa che non è mai stata troppo allineata con il regime, perciò sono in molti gli italo-ni che ne stanno pagando le conseguenze". A denunciare come il regime di Nicolas Maduro stia gestendo il post elezioni nel paese è Andrea Di, deputato di Fratelli d'Italia eletto in America settentrionale e centrale. L'ultimo cittadino italiano che si è aggiunto alla lunga lista di persone scomparse inè Antonio Calvino, 46enne di origini siracusane di cui non si hanno notizie da venerdì. “Stava andando a una riunione di un gruppo dia Caracas –al Foglio Di– uscito da casa non è mai arrivato alla riunione. Ci ha avvertito il rappresentante del Comites di Caracas. Abbiamo provato a contattarlo, nessuno degli amici lo aveva sentito.