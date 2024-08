Carrarese niente da fare con il Cagliari Il sogno Coppa Italia finisce subito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Laescedalla. Il confronto con ilcon un ko per 3-1 contro la squadra di Davide Nicola, che dunque avanza nella competizione. I rossoblù vanno in vantaggio e poi chiudono il primo tempo per 2-0. Nella seconda frazione chiudono i conti. Nonostante a inizio ripresa lariapra i giochi con il gol di Panico che segna il 2-1. Ilrisponde con il gol di Prati che in pratica chiude i giochi. I due gol segnati nei primi 45 minuti hanno visto andare a segno prima Piccoli al 33’ e poi il bomber Pavoletti al 41’. Una partita che è stata comunque un buon banco di prova, in vista dell’esordio in Serie B di domenica 18 agosto alle 20.30 in casa del Cesena. L’ambiente è elettrico, c’è grande attesa per questa storica partita, quella del ritorno di Carrara nella serie cadetta.