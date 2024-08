Antitrust basta proroghe per balneari accelerare gare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Evitare ulteriorie rinnovi automatici, ricorrendo invece "a modalità di assegnazione competitive delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali". E' il richiamo inserito in una segnalazione che l'ha inviato all'Anci e alla Conferenza Stato-Regioni, in cui si sottolinea che "il continuo ricorso" alleviola i principi della concorrenza e "favorisce gli effetti distorsivi connessi a ingiustificate rendite di posizione attribuite ai concessionari". L'Autorità sollecita quindi gli enti "affinché tutte le procedure selettive per l'assegnazione delle nuove concessioni siano svolte quanto prima" e affinché l'assegnazione "avvenga non oltre il 31 dicembre 2024".